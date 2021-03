Christian Bale, The Pale Blue Eye acquistato da Netflix: è un thriller ispirato a Poe

The Pale Blue Eye, il nuovo film di Scott Cooper con protagonista l'attore premio Oscar Christian Bale, è stato acquistato dal servizio di streaming on demand Netflix.

Il thriller, ispirato alle opere di Edgar Allen Poe, è stato acquisito dalla piattaforma dopo un accordo da $55 milioni di dollari, che assicurerà a Netflix i diritti di distribuzione a livello mondiale. La vendita segna un record per un accordo di diritti a livello globale per l'European Film Market, che quest'anno è stato allestito secondo una formula virtuale.

The Pale Blue Eye è basato su un romanzo del 2003 scritto da Louis Bayard: la storia è ambientata nel 1830 e segue un detective veterano (Bale) che indaga su un raccapricciante omicidio avvenuto nella West Point Academy. Come proprio assistente, il detective assume un giovane poeta con un debole per l'alcol, l'uomo che un giorno diventerà noto al mondo come Edgar Allen Poe, e mentre i due lavorano per svelare il mistero, la loro neonata amicizia sarà messa alla prova dall'oscuro passato del detective.

Bale e Cooper sono assegnati al progetto come co-produttori: è il terzo lungometraggio dell'attore sotto la regia di Cooper dopo Hostiles del 2017 e Out of the Furnace del 2013. Bale, lo ricordiamo, è stato visto recentemente in Ford v. Ferrari di James Mangold e tornerà nei prossimi mesi con il prossimo film senza titolo di David O. Russell, con Margot Robbie e John David Washington, fra gli altri, e soprattutto Thor: Love and Thunder dei Marvel Studios.