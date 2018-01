Christian Bale spiega di non aver mai visto il Batman di Ben Affleck

Dopo una lunga giornata passata a trasformarsi nell'ex-vicepresidente Dick Cheney sul set del suo prossimo film in uscita, è difficile immaginare la star de, che si precipita a guardarein modo da poter confrontare la sua interpretazione di Batman con quella di Ben Affleck.

E come ha rivelato in una recente intervista, Bale non è ancora riuscito a vedere nessuna delle interpretazioni di Affleck nel ruolo di Batman. E non sembra che sia in procinto d'iniziare una maratona di cinecomic, tutt'altro:"Non ho visto il Batman di Ben Affleck. Certo che sono interessato, anche mio figlio sembrava molto interessato a vederlo, ma poi ho capito che era solo interessato a vedere il trailer. Io tendo a vedere film che interessano ai miei figli. Devo confessare di non essere un grande fan dei comic movie. Le persone sembrano sorprese quando lo dico, non so perché. Non ho mai visto nessun film sugli Avengers o simili. Ho sentito che sono molto buoni, ma sono soddisfatto solo a sentire questo."

Christian Bale è al lavoro sul set del biopic su Dick Cheney, per il quale si è sottoposto all'ennesimo cambio di peso per interpretare al meglio il personaggio. Nel 2017 l'abbiamo visto nel western di Scott Cooper, Hostiles, accanto a Rosamund Pike, Ben Foster, Wes Studi e Adam Beach.

Ben Affleck difficilmente tornerà a recitare nel ruolo di Bruce Wayne/Batman per il film di Matt Reeves, pur non escludendo in futuro di realizzare un film sull'Uomo Pipistrello. Quest'anno è tornato a recitare nel ruolo in Justice League di Zack Snyder.