Christian Bale, nuovo ruolo per la star di Batman e Thor: sarà un prete trafficante

Stando a quanto dichiarato da Deadline nelle scorse ore, Christian Bale interpreterà un predicatore contrabbandiere di droga nel nuovo film The Church Of Living Dangerously.

Il film è basato su un articolo di Vanity Fair scritto da David Kushner, del quale la New Regency ha acquisito i diritti: l'articolo raccontava la storia vera di John Lee Bishop, un pastore famoso per aver portato una tigre sul suo palco allestito in un ex superstore K-Mart e per essere successivamente diventato un trafficante di droga. Oltre a recitare nel film, la star di The Dark Knight ne sarà anche produttore, con lo sceneggiatore de La grande scommessa Charles Randolph assunto per scrivere il copione. Come parte del contratto, la New Regency ha concesso i diritti sulla vita a Bishop a suo figlio David: al tempo degli eventi, il ragazzo aveva sviluppato una dipendenza da antidolorifici, eroina e alcol, e suo padre, il predicatore che sarà interpretato da Christian Bale, iniziò a prendere le droghe con il figlio e i suoi amici allo scopo di capire il potere che queste sostanze esercitano sulle persone di lui. Questo lo portò alla vita di contrabbandiere, durante la quale iniziò a lavorare per conto di un cartello messicano.

Ricordiamo che Christian Bale tornerà anche in The Pale Blue Eye, nuovo film di Scott Cooper acquistato da Netflix: la trama ruota attorno al tentativo di risolvere una serie di omicidi avvenuti nel 1830 presso l'Accademia Militare degli Stati Uniti a West Point, e Bale interpreterà il detective che indaga sugli omicidi aiutato da un giovane cadetto attento ai dettagli che in seguito sarebbe diventato uno scrittore di fama mondiale, Edgar Allan Poe. Bale e Cooper hanno precedentemente collaborato ai film Out of the Furnace e Hostiles.

Come noto, nel 2022 Christian Bale esordirà anche nel MCU nel ruolo di Gorr il Macellatore di Dei, il nuovo villain di Thor: Love & Thunder.