Christian Bale e Rosamund Pike nel nuovo trailer di Hostiles di Scott Cooper

Presentato come film d'apertura della recente Festa del Cinema di Roma, Hostiles è il western diretto dacon protagonisti. Ancora ignota la data d'uscita nelle sale italiane della pellicola presentata anche al Telluride Film Festival e al Toronto International Film Festival. Ecco il nuovo trailer.

Hostiles è ambientato nel 1892 e vede il capitano dell'esercito Joseph J. Blocker impegnato ad accompagnare un capo Cheyenne insieme alla sua famiglia nelle loro terre natie.

Scott Cooper e Christian Bale hanno già lavorato insieme in Out Of The Furnace - Il Fuoco della Vendetta.

Nel cast di Hostiles troviamo Christian Bale, Rosamund Pike, Wes Studi, Jesse Plemons, Ben Foster, Timothée Chalamet, Q'orianka Kilcher, Adam Beach, Rory Cochrane, Paul Anderson, Stephen Lang, Scott Wilson, Bill Camp, Peter Mullan, Michael Parks e Ryan Bingham.

La distribuzione in Italia sarà affidata a Notorious Pictures.