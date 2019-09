Christian Bale a Robert Pattinson: 'Non ascoltare i detrattori'

Robert Pattinson ne ha dovute affrontare di critiche preventive da quando è stato annunciato come volto di Bruce Wayne per il prossimo The Batman: troppi spettatori ancora stentano a considerarlo un attore completo, associandolo ancora al solo ruolo ricoperto nella saga di Twilight.

Dagli addetti ai lavori continuano però ad arrivare pareri positivi sull'ingaggio dell'attore visto anche in Cosmopolis e Maps to the Stars: particolarmente significativo è stato ovviamente l'endorsement ricevuto dal Batman della trilogia di Nolan Christian Bale, che nei giorni scorsi ha dichiarato di approvare pienamente la scelta di Pattinson come suo erede nel ruolo del Cavaliere Oscuro.

Ancora Bale è tornato a parlare della questione nelle ultime ore, stavolta consigliando a Pattinson di tapparsi le orecchie e non stare a sentire gli scettici, ricordando anche il caso emblematico di Heath Ledger: "Deve pensare a sé stesso, non deve dare ascolto ai detrattori. Tutti protestarono quando Heath Ledger fu scelto come Joker. E guardate che performance brillante ci ha regalato. Non deve dare ascolto a quella gente, deve pensare a sé stesso. Lui è un attore affascinante, è una grande scelta" ha ribadito Christian Bale.

Difficile trovare un parere più autorevole di quello di chi ha dato vita ad uno dei Batman più apprezzati di tutti i tempi! Non solo Christian Bale, comunque: anche Kevin Smith ha recentemente espresso il suo apprezzamento per la scelta di Pattinson.