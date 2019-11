Christian Bale rivela di aver rifiutato di partecipare a un quarto film di Batman

Christian Bale ha rivelato che se non c'è stato un quarto film su Batman è dovuto a un patto fatto con il regista Christopher Nolan, consistente nel fermarsi al termine della trilogia. Per questo motivo, è stata rifiutata un'offerta della Warner Bros, che avrebbe voluto replicare il record di incassi de Il cavaliere oscuro - Il ritorno.

Bale ne ha parlato con il Toronto Sun, sottolineando che è stato pianificato un film alla volta. "Sapevamo che dovevamo reinventarci. Alcune persone mi hanno riso dietro quando gli ho detto che stavamo facendo un nuovo tipo di Batman", ha dichiarato Bale. "Penso che abbiano funzionato grazie all'approccio di Chris. Non abbiamo mai avuto l'arroganza di supporre che avremmo avuto un'altra opportunità dopo il film che stavamo facendo. Si tratta di qualcosa che Chris diceva sempre: 'Stiamo facendo un film: è tutto quello che abbiamo".



In particolare all'epoca di Batman Begins, dunque, il duo non aveva nessuna garanzia sul futuro, ma il successo ottenuto ha portato alla richiesta di un nuovo lungometraggio: "è stato fantastico, ma ancora ci dicevamo 'non avremo un'altra opportunità'", ricorda Bale. Ma poi ne è arrivato anche un terzo e ci sarebbe stato spazio addirittura per un quarto, se non fosse stato per il patto tra Bale e Nolan: "Chris mi ha sempre detto che se saremmo stati fortunati a fare tre film, ci saremmo fermati".

I due sono stati di parola: "ci siamo attenuti al sogno di Chris, che era quello di fare una trilogia. Non c'è bisogno di allungare ulteriormente la storia e diventare troppo indulgenti facendo un quarto film. Ecco perché Chris si è fatto da parte".

Ricordiamo che in questi giorni Christian Bale è al cinema con Le Mans '66 - La Grande Sfida, dove è il protagonista insieme a Matt Damon. Per questo ruolo, Bale ha dovuto perdere molti chili, una pratica per cui è diventato famoso in tutta Hollywood, ma sembra che in futuro non ci saranno più cambi di peso estremi per andare incontro alle esigenze di produzione.