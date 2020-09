Christian Bale e Oscar Isaac sono Liquid Snake e Solid Snake: fan-art del film Metal Gear!

L'artista di Instagram spdrmnkyxxiii ha realizzato un fantastico poster per l'adattamento cinematografico di Metal Gear Solid immaginato l'attore premio Oscar Christian Bale nei panni di Liquid Snake e Oscar Isaac in quelli di Solid Snake.

Per chi non lo sapesse, voci circa l'imminenza di un film basato sulla celebre serie di videogiochi di Hideo Kojima circolano da anni, anche se nell'ormai lontano 2012 i fan hanno ricevuto la buona notizia: un film di Metal Gear Solid sarebbe stato distribuito da Sony Pictures. Detto questo, l'adattamento è presumibilmente in lavorazione dal 2014, con il regista Jordan Vogt-Roberts al timone.

Tuttavia, sebbene Vogt-Roberts abbia affermato che la sceneggiatura del film è stata completata dal 2018, da allora ci sono stati pochissimi aggiornamenti riguardo al progetto, anche se all'inizio di quest'anno il regista è comparso su Twitter per condividere una serie di straordinari concept art per celebrare il 31esimo anniversario del videogame.

Ovviamente le scelte di casting per Metal Gear Solid sono ancora sconosciute, ma l'idea di spdrmnkyxxiii ha un certo fascino: più specificamente, tra l'altro, in passato lo stesso Oscar Isaac aveva espresso interesse a interpretare Solid Snake, con Vogt-Roberts che ha confermato su Twitter di essere incredibilmente eccitato per questa potenziale collaborazione. Hideo Kojima, invece, qualche mese fa ha sponsorizzato personalmente il nostrano Luca Marinelli.

