Christian Bale non ha ancora visto Il Cavaliere Oscuro - Il ritorno a causa di Aurora

non ha ancora vistodiper un motivo ben preciso e non sa se riuscirà mai a vederlo.

Nel corso di un’intervista concessa al podcast Happy Sad Confused di MTV, Christian Bale ha rivelato non solo di non aver visto il suo successore Ben Affleck nei panni di Batman, ma di non aver mai visto neppure la sua ultima performance nei panni del supereroe ne Il Cavaliere Oscuro – Il ritorno, a causa del massacro di Aurora.

“A causa della tragedia di Aurora, tristemente, non sono stato capace di guardare quel film. Non sono riuscito a sedermi per un momento e non pensarci. Mi piacerebbe riuscirci, un giorno”.

Per coloro che non lo ricordassero, il 20 luglio 2012 ad Aurora (Colorado), all’indomani dell’uscita del film di Christopher Nolan, un folle, munito di una maschera molto simile a quella indossata da Tom Hardy per il suo Bane, aprì il fuoco all’interno di una sala cinematografica in cui veniva proiettata la pellicola. Il cecchino, James Eagan Holmes, uccise 12 persone e ne ferì altre 70. Si trattò della sparatoria più cruenta per gli Stati Uniti dai fatti di Columbine del 1999. Il 25 luglio seguente, Bale e la moglie, Sandra Blazic, incontrarono i sopravvissuti del massacro. La tragedia ha poi ispirato il film Dark Night, di Tim Sutton, uscito nel 2016.