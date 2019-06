Christian Bale e Matt Damon nel poster italiano di Le Mans '66 - La Grande Sfida

20th Century Fox ha pubblicato il primo poster italiano di Ford v. Ferrari, l'atteso biopic di James Mangold con Christian Bale e Matt Damon che in Italia sarà distribuito con il titolo di Le Mans '66 - La Grande Sfida. Il primo trailer ufficiale del film debutterà domenica notte.

Il poster, che come sempre potete trovare in calce alla notizia, ci fornisce un nuovo sguardo ai due protagonisti: Damon vestirà i panni di Carroll Shelby, un ingegnere assunto da Henry Ford II per costruire l'auto più veloce del mondo, mentre Bale sarà il pilota Ken Miles.

Ambientato nel 1966 e incentrato sulla celebre 24 ore di Le Mans, il film racconterà la storia dell'intrepido pilota britannico Ken Miles e l'ambiziosa missione del designer americano Carroll Shelby di costruire la rivoluzionaria auto da corsa che avrebbe permesso a Ford di tenere testa all'invincibile Ferrari.

Mangold torna alla regia dopo il grande successo di Logan - The Wolverine, il film che ha visto l'ultima apparizione ufficiale di Hugh Jackman nei panni del celebre mutante. La pellicola era stata presentata al Festival di Berlino e ha incassato in totale 619 milioni di dollari nonostante il rating R.

Le Mans '66 - La Grande Sfida debutterà nelle sale italiane il prossimo 14 novembre, un giorno in anticipo rispetto alla release negli Stati Uniti. Qui potete trovare le prime immagini di Ford v. Ferrari.