Christian Bale e Matt Damon nel nuovo trailer italiano di Le Mans '66 - La Grande Sfida

È grazie alla 20th Century Fox che possiamo mostrarvi il nuovissimo ed entusiasmante trailer ufficiale in italiano dell'attesissimo b>Le Mans '66 - La Grande Sfida, nuovo film diretto dall'apprezzato James Mangold (Logan) che vede come protagonisti assoluti Christian Bale e Matt Damon.

Ambientato nel 1966 e incentrato sulla celebre 24 ore di Le Mans, il film racconterà la storia dell'intrepido pilota britannico Ken Miles e l'ambiziosa missione del designer americano Carroll Shelby di costruire la rivoluzionaria auto da corsa che avrebbe permesso a Ford di tenere testa all'invincibile Ferrari. Nel filmato vediamo proprio alternarsi alcune scene che vedono protagoniste da una parte la lotta ostinata di Shelby contro il modus operandi alla fabbrica Ford, colpevole di non avere quella mentalità vincente invece molto presente nella scuderia di Enzo Ferrari, dall'altra le difficoltà economiche in cui versa Miles che lo convinceranno a dare il tutto per tutto nell'offerta di pilotare il nuovo bolide della Ford per la 24 Ore di Le Mans di quell'anno.

Mangold ritorna così dietro la macchina da presa a due anni esatti dal successo internazionale di Logan - The Wolverine, film che ha segnato l'addio di Hugh Jackman al ruolo del mutante degli X-Men, che aveva ricoperto fin dal primo classico X-Men datato 2000 e diretto da Bryan Singer.

Costato circa 100 milioni di dollari, Le Mans '66 - La Grande Sfida, di cui vi abbiamo già mostrato il poster ufficiale, vede nel suo cast la presenza anche di Caitriona Balfe, Noah Jupe, Tracy Letts, Jon Bernthal, Remo Girone nei panni di Enzo Ferrari, Josh Lucas e Jack McMullen. La pellicola arriverà nelle sale italiane il 14 novembre 2019. Di seguito potete visualizzare anche il trailer in lingua originale del film.