Christian Bale e Margot Robbie per il nuovo film di David O. Russell

Dopo aver lavorato insieme in The Fighter e American Hustle, la star Christian Bale e lo sceneggiatore e regista David O. Russell si riuniranno per il prossimo progetto del cineasta, che verrà prodotto da New Regency.

La produzione avrebbe anche contattato Jamie Foxx e Angelina Jolie per unirsi a Bale in ruoli secondari, mentre la prima scelta Jennifer Lawrence, storica collaboratrice di O. Russell, a causa di precedenti impegni avrebbe ceduto il posto da co-protagonista e adesso sarebbe Margot Robbie la prima scelta per la parte.

Collider riporta anche che il titolo provvisorio del progetto è Amsterdam e che la storia seguirà l'improbabile collaborazione tra un medico e un avvocato. Matthew Budman, che ha prodotto numerosi film per Annapurna Pictures, produrrà il film di Russell per New Regency, che distribuirà il progetto in base all'accordo generale con Fox/Disney. L'inizio delle riprese è previsto per aprile, il che a) permetterebbe al film di rientrare nella stagione dei premi 2020/2021 e b) non entrerebbe in conflitto con gli eventuali impegni Marvel Studios di Bale: com'è noto, l'attore premio Oscar è infatti ad un passo dall'unirsi al cast di Thor: Love and Thunder, le cui riprese sono previste per luglio/agosto.

Bale ha vinto un Oscar proprio per il suo ruolo di supporto in The Fighter. Nel suo ultimo film, Ford v Ferrari, è apparso al fianco di Matt Damon, e i due hanno aiutato James Mangold ad intascare una nomination agli Oscar 2020 come miglior film dell'anno. L'ultimo film diretto da Russell è stato Joy, uscito nel 2015 e con protagonisti Jennifer Lawrence e Bradley Cooper.