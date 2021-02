Christian Bale, Margot Robbie e John Washington insieme: il set di un film senza titolo

La magia del cinema è anche questa: vedere Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington insieme sul set per un film del quale ad oggi non si sa ancora praticamente nulla.

Per il momento possiamo dirvi che si tratta sicuramente del nuovo film scritto e diretto da David O. Russell, acclamato regista de Il lato positivo e American Hustle, pronto a tornare a lavoro a ben sei anni di distanza dall'ultimo lungometraggio, Joy. E che, oltre alle tre star citate in apertura, il cast è uno dei più impressionanti degli ultimi anni e includerà anche la presenza di Robert De Niro, Anya Taylor-Joy, Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Rami Malek, Zoe Saldana, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts e Alessandro Nivola!

Tra le informazioni a nostra disposizione, possiamo riferire che il film avrebbe dovuto iniziare la produzione nell'aprile 2020 prima che la pandemia causasse l'interruzione delle riprese, e alla fine i lavori sono iniziati il mese scorso. Non si conoscono il titolo né la trama, ma le prime foto che trovate in calce - sebbene le immagini non rivelino molto - suggeriscono che il film potrebbe essere un dramma in costume ambientato all'inizio del XX secolo: dagli abiti e dalle acconciature, il set sembrerebbe ricreare l'era del proibizionismo.

Ricordiamo che Christian Bale sarà impegnato anche sul set di Thor: Love & Thunder.