Christian Bale e Leonardo DiCaprio: perché i due attori possono considerarsi rivali?

Christian Bale e Leonardo DiCaprio sono davvero rivali? Non sappiamo se i due attori si considerano tali, ma se diamo retta a questa versione della storia della loro carriera, è difficile non vederla così...

Sembra che il destino abbia portato Christian Bale e di Leonardo DiCaprio più volte sulla stessa strada, mettendo però ogni volta i due dinnanzi a un fatidico a bivio: cosa sarà accaduto?

Lo ha raccontato l'ex publicist di Christian Bale, Harrison Cheung, in un libro pubblicato nel 2012. In "Christian Bale: The Inside Story Of The Darkest Batman", riporta infatti CBR, Cheung spiega come la presenza di DiCaprio sia stata una costante per Bale e la sua carriera. Ma in che senso?

A quanto pare, l'attore di The Revenant avrebbe "soffiato il ruolo" a Bale in diverse occasioni, a partire dal film del 1993 This Boy's Life (da noi Voglia di Ricominciare), nel quale DiCaprio fu scelto per recitare al fianco di Robert De Niro.

A seguire, DiCaprio avrebbe nuovamente gabbato Bale in Buon Compleanno Mr. Grape, ruolo che diede a Leo la sua prima candidatura all'Oscar (e per cui l'attore rinunciò a recitare in Hocus Pocus).

I due poi ebbero quasi la possibilità di recitare insieme in Romeo + Juliet, ma la produzione decise che per la parte di Mercutio (quella per cui fece il provino Bale) fosse più adatto un attore afro-americano.

Intanto, una grande opportunità si stava per presentare: Titanic, di James Cameron. E mentre per Rose fu quasi scelta Claire Danes, ma il ruolo andò infine alla nativa di Reading Kate Winslet, per Jack Cameron decise di non optare per un altro attore britannico... E quindi venne preferito ancora DiCaprio a Christian Bale, che era tra gli altri contendenti per la parte.

Ma Christian Bale si prese finalmente la sua rivincita con il film del 2000 American Psycho, nel quale aveva espresso interesse anche DiCaprio.

E chissà cosa riserverà ora il futuro ai due... Di certo, nel MCU è Christian Bale a farla da padrona, dato che l'attore di Batman sta per fare ritorno nel mondo dei cinecomic e debuttare come Gorr il Macellatore di Dei in Thor: Love and Thunder, il villain più spaventoso fino ad ora secondo il regista del film. A quando invece un cinecomic con DiCaprio?