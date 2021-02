Christian Bale diventa il JC Denton di Deus Ex in un nuovo video fan-made

Quanti volti ha cambiato Christian Bale nel corso della sua carriera? La star della trilogia di Batman è uno a cui piace sperimentare, anche a costo di mettere a repentaglio la propria salute a furia di ingrassare e dimagrire a piacimento. Perché, dunque, non immaginarlo protagonista di un videogioco?

Probabilmente ispirati dalla partecipazioni di volti noti come Keanu Reeves o Elliot Page a grandi produzioni videoludiche come Cyberpunk 2077 e Beyond: Two Souls, alcuni fan hanno infatti immaginato proprio il nostro Christian alle prese con un personaggio mai dimenticato dai videogiocatori di tutto il mondo, vale a dire il JC Denton di Deus Ex.

Come in molti sapranno, la serie ha vissuto lunghi periodi di stop (l'ultimo capitolo, Deus Ex: Mankind Divided, risale al 2016) e sono in molti a chiederne un ritorno nei prossimi tempi, magari con protagonista proprio quel JC Denton apparso per la prima volta nel primo capitolo datato 2000 e spesso relegato a ruoli di secondo piano.

Un nuovo video, dunque, vede Bale incamminarsi per i pixellosi corridoi del primo capitolo della saga: saremo mai così fortunati da assistere ad una collaborazione del genere? Ad oggi, ovviamente, si tratta di pura fantasia. Ecco, intanto, tutto ciò che sappiamo sul nuovo film con Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington.