Christian Bale insultato da Dick Cheney per la sua interpretazione nel biopic Vice

Ricorderete tutti la straordinaria interpretazione/trasformazione di Christian Bale in Vice - L'uomo nell'ombra, il biopic su Dick Cheney scritto e diretto da Adam McKay; ebbene, pare proprio che l'ex vice-presidente degli Stati Uniti non sia rimasto affatto impressionato...

Lo stesso Bale infatti ha condiviso con Yahoo Entertainment la reazione che ha ricevuto da Dick Cheney, quando gli è stato chiesto se sapesse se l'ex vice-presidente avesse visionato la pellicola uscita lo scorso anno: "Ha potuto mandarmi un messaggio attraverso terzi. Stranamente è stato attraverso i compagni di scuola di mio figlio. Una delle mamme era a un party insieme a lui e lei gli ha detto: 'Oh vedrò Christian domani, ha qualcosa che vorresti gli dicessi?' e lui le ha risposto: "Digli che è uno stronzo'".

"Ho pensato che almeno avesse il senso dell'umorismo, ma la madre in questione mi ha ribadito che 'non c'era alcun tono umoristico nella sua voce'".

Chi invece il senso dell'umorismo lo ha avuto eccome nel corso della promozione della pellicola, è stato proprio Bale che perfino nel discorso di ringraziamento ai Golden Globes aveva addirittura ringraziato Satana come fonte di ispirazione per il ruolo. La fantomatica Chiesa di Satana non ha aspettato molto per rispondere all'attore: "Per noi Satana è un simbolo di orgoglio, libertà e individualismo e serve come proiezione metaforica esterna del nostro più alto potenziale personale. E la cosa è appropriata, dato che il talento e l'abilità di Mr. Bale gli hanno valso il premio. Ave Christian! Ave, Satana!".

Vice - L'uomo nell'ombra ha ricevuto otto nomination agli ultimi Premi Oscar riuscendo a portare a casa la statuetta per il miglior trucco e acconciatura. La pellicola non si è rivelata il successo sperato al box-office, incassando solo 76 milioni di dollari a fronte dei 60 milioni di budget. La grande scommessa, precedente film di McKay, ne aveva incassati quasi il doppio.