Christian Bale, che incubi a causa quel film! 'Vedevo sangue colare dal soffitto'

Tra Batman, L'impero del sole, The Fighter e American Hustle, sono molti i film in cui ha recitato Christian Bale, e nei quali, almeno potenzialmente, l'esperienza traumatica era dietro l'angolo; eppure, c'è una pellicola in particolare che ha tempestato di incubi il sonno dell'attore: stiamo parlando di Maria, Madre di Gesù.

"No, American Psycho non mi ha nauseato neanche una volta" ha dichiarato Bale, ricordando il progetto precedente – quello che lo avrebbe reso noto al grande pubblico. "Dormivo davvero bene in quel periodo. Invece, ho interpretato Gesù in quel film per la TV dopo American Psycho. Ho avuto incubi per tutto il tempo, come non ne avevo dall'età di 10 anni. Seduto sul mio letto, sudato. Incubi della stimmate... Insomma, quelli in cui credi di essere sveglio. Poi, all'improvviso, realizzi che stai ancora dormendo... ma ecco il sangue che gocciolava dal soffitto, cadeva sui miei palmi e roba di questo tipo. Allora mi svegliavo con un sonoro 'Aaaaaah!', mentre mi strofinavo i palmi nel cuore della notte. Ma Patrick Bateman? No, lui nulla". A proposito, sapevate che un nuovo dispositivo protegge dagli incubi? A Bale avrebbe fatto comodo!

Diretto da Kevin Connor, Maria, madre di Gesù (Mary, Mother of Jesus) è un film storico-religioso del 1999 che ripercorre la vita di Gesù attraverso gli occhi della madre. Nel cast, oltre a Bale, ricordiamo anche Pernilla August (Maria), Melinda Kinnaman (Maria da giovane), David Threlfall (Giuseppe) e John Shrapnel (Simone). Le riprese si sono svolte a Budapest, in Ungheria.

Tornando a una pellicola ben più nota (e violenta), non perdetevi la nostra recensione di American Psycho, il cult tratto dal romanzo di Bret Easton Ellis.