Christian Bale, quanto guadagna la star di Hostiles?

Questa sera Christian Bale torna in tv con Hostiles, il film del 2017 diretto da Scott Cooper in cui troviamo anche Rosamund Pike. Proviamo dunque a fare i conti in tasca ad una delle star più camaleontiche del cinema internazionale che ha definitivamente detto addio agli estremi cambi di peso.

Secondo Celebrity Net Worth, Christian Bale ha un patrimonio netto di $ 120 milioni. Questo gruzzoletto pone l'attore, che ha interpretato Bruce Wayne e Batman nella trilogia de Il cavaliere oscuro di Nolan, molto al di sotto economicamente della sua controparte immaginaria. Forbes ha infatti stimato che il patrimonio dell'Uomo Pipistrello si aggira attualmente intorno ai 9,2 miliardi di dollari.

Bale ha iniziato la sua carriera recitando in spot pubblicitari sin dall'età di 8 anni. Ha poi calcato numerosi palchi di Londra prima di approdare , ha anche recitato in Empire of the Sun di Steven Spielberg. È salito alla ribalta nel 1999 come protagonista di American Psycho, per il quale sembra abbia guadagnato 1 milione di euro. Senza dubbio, il ruolo di Bale nella trilogia de Il cavaliere oscuro ha contribuito in modo significativo ad accrescere il suo patrimonio netto. Ha guadagnato $ 9 milioni per Batman Begins nel 2005, $ 10 milioni per il sequel The Dark Knight e $ 15 milioni per The Dark Knight Rises.

Questi soldi sono stati spesi piuttosto bene, Bale possiede una villa da 8,8 milioni di dollari a Brentwood, Los Angeles, dove vive, insieme a una casa da circa 2 milioni di dollari a Santa Monica. Lui e sua moglie, Sibi, possiedono anche un ranch di 8,5 acri da 13,5 milioni di dollari nella regione di Brentwood a Los Angeles.

