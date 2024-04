Christian Bale diventa Frankenstein: primo sguardo da urlo al film di Maggie Gyllenhaal

Il The Bride di Maggie Gyllenhaal ha tutto il potenziale per essere un film notevole. Per vederlo in sala bisognerà attendere un po’: le prime foto, però, permettono di farci un’idea di ciò che ci aspetta.

Come sappiamo, sono due i progetti in lavorazione legati all’opera di Shelley: The Bride, diretto da Maggie Gyllenhaal, che nasce come remake di La Moglie di Frankenstein, il classico del 1935; dall’altro lato abbiamo il Frankenstein di Guillermo del Toro e che vedrà Jacob Elordi nei panni di Frankenstein stesso.

Gli ultimi aggiornamenti per quanto riguarda The Bride arrivano direttamente dalla regista che ha diffuso i primi camera test: le immagini ci offrono un primo sguardo di Christian Bale (nei panni di Frankenstein) e Jessie Buckley (la Sposa). Inoltre, nel cast del film troviamo anche Penelope Cruz, Peter Sarsgaard e Annette Bening. Nonostante The Bride sia stato abbandonato da Netflix, il progetto è stato preso in carico da Warner Bros. Ma quale sarà la trama?

A quanto pare, il film seguirà le vicende di un Frankenstein solitario nella Chicago degli anni ‘30: il redivivo andrà alla ricerca del Dottor Eufronio nella speranza che quest’ultimo possa creare una compagna di vita simile a lui. La storia, però, prenderà una piega del tutto inaspettata quando i due riporteranno in vita una donna assassinata. Non ci resta che attendere per poter scoprire ulteriori dettagli su questo film dalle tinte dark.

