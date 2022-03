Christian Bale finisce nella bufera dei trend twitter per un'assurda scoperta

Al giorno d'oggi, sono davvero innumerevoli le ragioni per cui un attore possa finire nel vespaio dei trend social e twitter senza alcun preavviso né ragione apparente. Ma nel caso di Christian Bale, l'interprete di Batman sul quale si è acceso un gigantesco dibattito in queste ore, il motivo non ha davvero alcun senso.

Non era finito in tendenza quando Robert Pattinson gli aveva soffiato le nuove vesti di Batman, nonostante le migliaia di paragoni che sarebbero potuti sorgere con la completa reinterpretazione del The Batman di Matt Reeves, sul quale il regista ha tratto ispirazione per Batman dalle fonti più disparate. Forse non ci è finito neanche una delle tante volte in cui ha mancato di vincere l’Oscar, perché in tendenza sono ovviamente finiti i suoi competitor come ci finiranno i candidati agli Academy Awards di stanotte. Oggi, invece, Christian Bale vola dritto nei trend twitter per una ragione che non ha motivo di esistere, almeno non per qualcosa di specifico avvenuto di recente.

È britannico. Direte: lo sapevamo. Oppure: è quindi? E quindi è questa la ragione, Christian Bale è finito in tendenza perché britannico. O meglio, perché gli utenti sembrano aver fatto tutti insieme, forse grazie a una catena che si è fatta esponenziale, questa ovvia scoperta. Ciò che li ha sconcertati, ovviamente, è il fatto che Bale non faccia mai sentire il suo accento britannico se non in alcuni ruoli in cui gli è richiesto – si veda Le Mans ’66 – grazie alla sua grandissima capacità di trasformismo anche nella voce. Ma il fatto che abbia interpretato 50 accenti americani diversi e solo una manciata britannici, faceva pensare che stesse simulando nei secondi.

O almeno così devono aver pensato i fautori di questa tendenza che, per fortuna, non fa altro che ribadire le abilità camaleontiche dell’attore. E chiedersi come, stanotte più che mai, non si sia ancora messo in tasca un Oscar. I tweet fanno molto ridere, ne trovate alcuni in calce all’articolo. Un utente ha twittato scherzosamente che Christian Bale e Idris Elba – altro attore inglese – non sono britannici se i loro accenti non vengono mai ascoltati. Un altro utente ha ammesso apertamente che potrebbe non accettare mai che l'attore sia britannico. Un terzo sapeva già della provenienza, ma ha voluto condividere che è molto divertente come ogni giorno qualcuno di nuovo scopra questo fatto. Voi lo sapevate?