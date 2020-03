Christian Bale confermato nel ruolo del villain di Thor: Love and Thunder

Lo scorso gennaio si era sparsa la voce che Christian Bale fosse in trattative per un ruolo in Thor: Love and Thunder, il quarto film del Marvel Cinematic Universe dedicato al Dio del Tuono. Adesso una fonte autorevole (leggi: membro del cast) conferma il suo coinvolgimento nei panni del villain della pellicola.

È stata l'attrice Tessa Thompson a.k.a. Valkyrie in Thor: Ragnarok e Avengers: Endgame, oltre che nel prossimo film di Thor, a darne la conferma durante un'intervista con Leanne Aguilera di Entertainment Tonight.

"Ho letto la sceneggiatura, e non posso dirvi molto. Ma io e Natalie ci siamo scambiate parecchi messaggi interessanti via telefono, e ci sarà da divertirsi. Taika ha scritto la sceneggiatura e dirigerà il film, e ci saranno dei volti familiari come anche dei nuovi arrivi. Christian Bale sarà il nostro villain, che è fantastico. Sarà davvero grande".

Dunque ora sappiamo con certezza che Bale sarà un tassello importante di Thor: Love and Thunder, e possiamo magari guardare da una nuova prospettiva anche i più recenti rumor che lo volevano come interprete di un non precisato villain intergalattico (Gorr the God Butcher e Mephisto erano sicuramente tra i più quotati per i fan del web).



Thor: Love and Thunder arriverà nelle sale nel mese di novembre del 2021.