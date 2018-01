Christian Bale conferma di esser stato in lizza per Solo, ha interesse in Star Wars

Dopo aver confermato che non ha ancora visto il Batman interpretato da, l'attoreha confermato di esser stato in lizza per entrare nel cast del travagliatissimo

"E' stata una proposta allettante" ha spiegato l'attore che ha interpretato l'Uomo Pipistello nella trilogia di Christopher Nolan "Non solo adoro i film di Star Wars sin dall'infanzia ma ho un rapporto duraturo con Kathleen Kennedy e Frank Marshall perché abbiamo girato insieme L'Impero del Sole anni fa.".

L'attore, ovviamente, per qualche ragione non ha potuto partecipare allo spin-off, in arrivo a maggio, ma ha spiegato, nell'intervista, di essere interessato ad entrare a fa parte dell'Universo di Star Wars in futuro: "Ci sono state delle discussioni [riguardo la mia partecipazione a Solo] e spero ci siano delle discussioni future".

La Lucasfilm ha tanti progetti in cantiere, al momento. Non solo l'ultimo episodio della nuova trilogia, che sarà firmato da J.J. Abrams, ma anche un'altra trilogia creata da Rian Johnson e degli spin-off, tra cui uno dedicato interamente ad Obi Wan Kenobi. In quale di questi progetti vi piacerebbe vedere Bale all'opera?

Dopo svariati problemi dietro le quinte (che hanno portato al licenziamento dei registi), Solo: A Star Wars Story debutterà nei cinema di tutto il mondo a maggio, distribuito da Walt Disney Pictures, con la regia di Ron Howard.