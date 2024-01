Christian Bale compie 50 anni: 'American Psycho? Per me fu completamente innaturale'

American Psycho fu una vera svolta per la carriera di Christian Bale: il film di Mary Harron permise alla futura star de Il Cavaliere Oscuro e The Prestige di brillare di luce propria come mai prima di allora grazie a una performance diventata immediatamente cult, ma costata all'attore un bel po' di compromessi e sacrifici.

Tutt'altro che restio a trasformarsi dal punto di vista fisico, l'attore che rifiutò True Detective e che oggi compie 50 anni si trovò in effetti in enorme difficoltà nel cercare di acquisire la fisicità richiesta per un ruolo come quello di Patrick Bateman: "È un personaggio ossessionato dall'aspetto fisico. Per quanto io potessi imitarne l'aspetto psicologico, la fisicità è qualcosa che non puoi fingere" sono state le parole di Bale al riguardo.

La star di American Hustle ha proseguito: "A me piace andare al pub più che in palestra, per me fu davvero innaturale. Dovetti convincere me stesso di amare quello stile di vita, che fu probabilmente la cosa più difficile di quel ruolo. Allenarsi è incredibilmente noioso, credo sia vero che più muscoli fai meno neuroni ti ritrovi". Un parere decisamente inaspettato da parte di chi non ha esitato, per buona parte della sua carriera, a dimagrire, ingrassare e metter muscoli a comando!