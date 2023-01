Christian Bale compie 49 anni: 'Non volevo essere Batman'

Il 30 gennaio 1974 è venuto al mondo Christian Bale, l'attore noto per le sue molteplici e drastiche trasformazioni che lo hanno portato nel corso degli anni a stravolgere più volte la sua forma fisiche e che, ha reso più che mai iconico un personaggio come Batman nella trilogia di Christopher Nolan.

A quanto pare però, inizialmente Christian Bale non si sentiva poi del tutto pronto ad indossare le pesanti vesti del Cavaliere Oscuro e solo dopo l'uscita di Batman Begins le cose sono notevolmente cambiate.

"Non volevo essere Batman. Non mi sentivo pronto per un ruolo simile. Voglio dire, dopo tutto, Batman è un'icona. Ma ricordo con assoluta nitidezza quando ero al supermercato, il giorno in cui è uscito il film, e questo ragazzino mi ha visto. Non poteva avere più di cinque anni. Si è avvicinato a me e mi ha abbracciato. Mi abbracciò e io ne fui così commosso che ricambiai l'abbraccio. Poi mi ha guardato e ha detto: 'Sei il mio eroe'. E in quel momento, sapevo che non solo come attore avevo fatto il mio lavoro, ma che avevo preso la decisione giusta. E da allora non ho mai più avuto dubbi sulla mia decisione di interpretare Batman".

Vi ricordiamo tra l'altro che Christian Bale è da poco giunto su Netflix con The Pale Blue Eye, il nuovo film scritto e diretto da Scott Cooper.