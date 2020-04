Christian Bale è il Batman preferito da James Gunn

Ognuno di noi ha il suo Batman preferito fra quelli che sono comparsi sul grande schermo negli ultimi decenni. Anche James Gunn ha confessato sui social di avere un Batman prediletto. Durante un Q&A su Instagram, a precisa domanda, Gunn ha risposto senza remore al quesito con il nome di Christian Bale, protagonista della trilogia di Nolan.

James Gunn ha preferito Bale ad altri validi interpreti del ruolo come Ben Affleck e Michael Keaton. Una scelta interessante ma non una grande novità, visto che un sondaggio dello scorso anno tenuto dal The Hollywood Reporter e Morning Consult, ha svelato che Christian Bale è a tutti gli effetti il Batman preferito dagli americani, battendo in volata Michael Keaton.



Nel sondaggio, a sorpresa, George Clooney si piazzò in terza posizione, con Ben Affleck al quarto posto e Val Kilmer in quinta piazza.

Gunn aveva espresso un'opinione anche sul suo Joker preferito, asserendo di aver amato l'interpretazione di Joaquin Phoenix e di preferire il suo villain a quello di Heath Ledger e gli altri. Il regista di The Suicide Squad ha confermato che il personaggio non ci sarà nel suo film:"Nessuno tranne me e pochi altri conosce tutto il cast di personaggi del film, ma se il Joker non fosse nel film non penso che sia strano, in quanto non fa parte della Suicide Squad nei fumetti" ha dichiarato Gunn.

Christian Bale ha interpretato Bruce Wayne/Batman in Batman Begins (2005), Il cavaliere oscuro (2008) e Il cavaliere oscuro - Il ritorno (2012).

James Gunn lavorava ad un altro progetto per DC Comics prima di dedicarsi a The Suicide Squad. Di recente, durante questo periodo d'isolamento forzato a causa del Coronavirus, Gunn ha svelato un importante dettaglio della trama di The Suicide Squad.