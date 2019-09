Christian Bale appoggia la scelta di Robert Pattinson come nuovo Batman

Ospite al Toronto International Film Festival per presentare Le Mans '66 - La grande sfida di James Mangold, dove interprete il pilota e collaudatore Ken Miles, il grande Christian Bale ha avuto modo di rispondere a qualche domanda sul film e altro da parte di Variety, arrivando anche sul tema The Batman di Matt Reeves.

Ovviamente Variety ha chiesto all'interprete di commentare la scelta di Robert Pattinson come nuovo Cavaliere Oscuro, essendo stando anche Bale un Batman nell'amatissima trilogia cinematografica di Christopher Nolan, regista - per altro - con cui sta attualmente lavorando proprio Pattinson per il prossimo e atteso Tenet.



Ad ogni modo, Bale ha dato il suo endorsement all'attore, spiegando: "Oh bene, ottima scelta per me, molto interessante. Sono certo che con il suo talento riuscirà a inventarsi qualcosa di stimolante". Al suo fianco c'era Matt Damon che non ha saputo resistere, commentando: "Avete visto il film dei fratelli Safdie, Good Times? Ragazzi, lì è fantastico. È davvero molto bravo".



Infine, spinto a dare un consiglio a Pattinson nei panni di Batman, Bale ha risposto: "Lo stesso che ho dato a Ben Affleck: riuscire a fare pipì da soli una volta indossato il costume. Non ti senti vicino a un supereroe se non sei in grado di pisciare da solo".



Intanto sono trapelati online i primi dettagli della trama di The Batman e sembra che Matt Reeves abbia in mente Mahershala Ali come Commissario Gordon. Il film è atteso nelle sale il 25 giugno 2021.