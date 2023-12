Chris Hemsworth e Baz Luhrmann lodano Tom Cruise: 'Ha salvato il cinema'

Tom Cruise ha salvato il cinema? Questo è quello che affermano con convinzione Chris Hemsworth e Baz Luhrmann, che in un Q&A del Red Sea Film Festival in Arabia Saudita si sono confrontati sulle loro carriere, le loro esperienze comuni in quanto artisti australiani, le loro ispirazioni e i loro modelli di riferimenti.

Tra questi compare il nome di Tom Cruise: il regista di Elvis e l'attore non si sono trattenuti dal tessere le lodi dell'attore, che di recente ha riscosso un enorme successo e ricevuto le lodi anche da parte di un vero pilota per il suo lavoro in Top Gun:Maverick

Il primo a menzionare l'attore è stato Chris Hemsworth: alla domanda su quale attore di Hollywood gli sarebbe piaciuto emulare, la star di Thor ha fatto una serie di nomi, tra cui Nicole Kidman e Anthony Hopkins, ma la sua "stella polare" è stata Tom Cruise.

"Ciò che apprezzo molto di quello che Tom ha fatto è che ci sia sempre un fattore di intrattenimento nel suo lavoro, ma sotto tutto questo c'è un messaggio morale. Lo definire una specie di apprendimento accidentale" ha dichiarato Hemsworth.

Luhrmann si è unito alle lodi: "Cioè che è interessante di Tom è la longevità. Anche adesso: lavora così tanto. Possiede ancora questa incredibile etica lavorativa. Siamo onesti, tutti avevano detto che il cinema era finito. E poi Tom arriva volando su un jet e salva il cinema. È stato un fenomeno".

Tom Cruise, che ha cercato di partecipare al montaggio di Mission Impossibile 2, al momento è lavoro con Christopher McQuarrie su un misterioso progetto, noto come The Gnarly Movie.