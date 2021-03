Chrissy Teigen risponde alle critiche dopo la foto in topless con il figlio

Martedì sera Chrissy Teigen ha pubblicato una foto in topless insieme al figlio Miles, durante una sessione fotografica, con una frase scherzosa come didascalia:"Per favore muoviti, mamma sta cercando di essere assetata". E nonostante molte persone abbiano inviato messaggi positivi a Teigen, altri commenti sono stati molto negativi.

Diversi utenti hanno definito 'strana' la foto, e inopportuna, a causa del tenore delle foto pubblicate. Chrissy ha parlato dei commenti ai post e della sua esperienza come madre lo scorso anno durante un'intervista al Today Show.



"I commenti mi colpiscono. Certo. Non solo dobbiamo fare i conti con il nostro giudizio personale e la vendetta contro noi stessi, ma dobbiamo anche leggere e ascoltare queste voci online per tutto il tempo".

Teigen ha proseguito:"A volte vorrei dire qualcosa di male ma non ne vale la pena, e ho bisogno che la mia mente sia limpida. Sono molto più brava a conoscere il momento in cui dire le cose e non dire le cose".

Per quanto riguarda le critiche alla foto, Chrissy Teigen ha risposto ironicamente:"Aspetta quando scopriranno che facciamo anche il bagno insieme".



Chrissy Teigen è sposata con John Legend dal settembre 2013 e la coppia ha due figli: Luna Simone (2016) e Miles Theodore (2018). Purtroppo il terzogenito di Chrissy Teigen e John Legend è nato morto.



John Legend ha lavorato in La La Land, dove ha recitato nel cast e cantato una delle canzoni del film.