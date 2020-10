Chrissy Teigen e John Legend, il terzogenito è nato morto: 'Un dolore immenso'

È un momento durissimo per Chrissy Teigen, modella e influencer molto seguita, e suo marito John Legend, cantante noto anche per Start a Fire, colonna sonora di La La Land. La coppia ha appena perso il figlio che attendeva, il terzo, dopo le complicazioni durante la gravidanza di Teigen.

La modella era stata ricoverata domenica scorsa al Cedars Sinai Medical Center di Los Angeles a causa di una emorragia, ma i medici non sono riusciti a salvare il bambino, che è nato morto mercoledì 30 settembre.

Chrissy Teigen ha condiviso un toccante post su Instagram, con alcune foto in bianco e nero che la ritraggono in compagnia del marito, e con la sfortunata creatura tra le braccia, pietosamente avvolta in una coperta. "Siamo scioccati e stiamo provando un tipo di dolore profondo di cui avevamo soltanto sentito parlare" ha scritto. "Non siamo riusciti a fermare l'emorragia e dare al nostro bambino i liquidi di cui aveva bisogno, nonostante sacche e sacche di trasfusioni di sangue. Non è stato abbastanza."

Lo straziante post, che si può vedere anche in calce alla notizia, continua poi con la rivelazione del nome del piccolo: "Non decidiamo mai i nomi dei nostri figli fino all'ultimo momento utile dopo la nascita, poco prima di lasciare l'ospedale. Ma per qualche motivo avevamo iniziato a chiamare Jack questo piccoletto nella mia pancia. Per noi sarà sempre Jack. Ce l'ha messa tutta per essere parte della nostra famiglia, e lo sarà, per sempre."

Chrissy Teigen e John Legend, che ha duettato con Ariana Grande in La Bella e la Bestia, sono sposati dal 2013 e hanno altri due figli, Luna e Miles.