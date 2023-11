Chris Tucker:'Non dimenticherò mai il tempo passato con Bruce Willis'

Il comico Chris Tucker è stato intervistato da People e ha riservato alcune parole molto commoventi nei confronti dell'amico e collega Bruce Willis, dopo il ritiro dello scorso anno dal mondo dello spettacolo della star di Die Hard e Il sesto senso a causa dell'afasia. Tucker ha ricordato il periodo trascorso con Willis.

"Certo, è nelle mie preghiere e abbiamo passato dei momenti davvero fantastici. Bruce è una star così grande e un attore davvero leggendario. Tutto questo è stato presentarsi sul set, vederlo è stato sempre fantastico. Non lo dimenticherò mai. Lavorare con lui è stato un momento fantastico" ha ricordato Tucker.



Chris Tucker e Bruce Willis recitarono insieme nel film fantascientifico del 1997, Il quinto elemento, diretto dal regista francese Luc Besson.

Nel marzo del 2022 Bruce Willis si è ritirato ufficialmente, come confermato della stessa famiglia dell'attore, a causa dell'afasia.



A Willis è stata diagnosticata una demenza frototemporale, e in questi mesi i vari membri del suo nucleo familiare, compresa l'ex moglie, l'attrice Demi Moore, con il quale è stato sposato per parecchi anni, hanno aggiornato i fan sulle sue condizioni di salute.

Bruce Willis è stata una delle star action più amate al mondo soprattutto negli anni '90, in film come Die Hard, Unbreakable e in drammi fantascientifici come Il sesto senso.



