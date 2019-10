Chris Terrio svela i quesiti principali di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker avrà il compito di chiudere la nuova trilogia e al contempo l'intera saga principale di Guerre Stellari. Parlando con Empire, lo sceneggiatore Chris Terrio ha rivelato le due domande principali che saranno affrontate nel film.

"Una è semplice: 'Chi è Rey?'" ha detto Terrio durante l'intervista. "Che è una domanda che la gente non solo si chiede letteralmente, ma anche in senso spirituale. Come fa Rey a diventare l'erede spirituale dei Jedi? Continuano a tornare a 'Chi è Rey?', e come possiamo trovare una risposta non solo con i fatti - perché ovviamente le persone vogliano saperne di più sulla sua storia ma soprattutto chi è come personaggio? Come Come farà a trovare il coraggio, la volontà, la forza interiore e il potere per portare avanti il suo destino?"

Lo sceneggiatore premio Oscar per Argo ha poi aggiunto: "La seconda invece è 'Quanto è potente la Forza?' Sembra una cosa semplice, ma in realtà quando ci pensi, è una sorta di paradosso Zen sui cui bisogna davvero meditare - non letteralmente con pose yoga o altro, ma discutendo su 'Cos'è la Forza e quanto può essere potente?' Questi sono i due quesiti davvero importanti."

I temi principali di Episodio IX ruoteranno dunque intorno a Rey e alla Forza, portando avanti di conseguenza quanto fatto da Rian Johnson nell'amato/odiato Gli Ultimi Jedi. Avremo sicuramente ulteriori dettagli sul film a partire da domani, quando uscirà il nuovo numero di Empire con le interviste a Terrio, J.J. Abrams e Kathleen Kennedy. Qui potete trovare le cover dedicate a Rey e Kylo Ren.

Per altre notizie vi rimandiamo alle parole di Abrams sul ritorno di Palpatine.