Chris Terrio rivela cos'è rimasto dello script di Colin Trevorrow nell'ultimo Star Wars

Con 725 milioni di dollari incassati in tutto il mondo, Star Wars: L'ascesa di Skywalker di J.J. Abrams continua la sua scalata al miliardo - più difficoltosa del previsto -, ma nel corso di una recente intervista ai microfoni del The Wrap il co-sceneggiatore Chris Terrio ha avuto modo di dilungarsi nuovamente sul film.

Concentrandosi sopratutto sul processo di stesura della sceneggiatura del capitolo conclusivo della Saga di Star Wars, Terrio rivela che lui e Abrams "sono partiti da zero, da una pagina bianca" quando sono stati chiamati e riscrivere il film. Quando Colin Trevorrow è stato licenziato, insomma, Kathleen Kennedy ha chiesto ad Abrams di tornare per concludere quanto da lui iniziato, coinvolgendo anche Terrio e chiedendogli espressamente di ripartire da zero.



Dice il co-sceneggiatore: "Sia io che J.J. siamo un po' superstiziosi circa il cominciare da materiale di qualcun altro che potrebbe condurci in una direzione diversa da quella a cui approderemmo invece naturalmente, secondo sensibilità personali. Qui non, abbiamo completamente scartato la sceneggiatura precedente. Potrebbero esserci degli elementi che erano anche nella sceneggiatura di Trevorrow ma di cui non eravamo a conoscenza, ma non lo so. La Writers Guild of America prende decisioni in merito".



Terrio aggiunge: "Non avevamo comunque un atteggiamento negativo verso il materiale di Colin. Semplicemente non siamo ripartiti da lì. Non c'è nessuna storia succosa di segreti, intrighi o altro".



Vi lasciamo alla recensione di Star Wars: L'ascesa di Skywalker e allo speciale sulle diverse visioni di Star Wars.