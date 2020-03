Chris Terrio parla del processo di scrittura di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Chris Terrio, co-sceneggiatore di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker insieme al regista JJ Abrams, ha dichiarato di non aver mai riscritto una sceneggiatura tante volte quanto ha fatto con l'ultimo film della saga della Lucasfilm.

Il ciclo di produzione del film è stato relativamente affrettato, dato che dopo la dipartita di Colin Trevorrow dalla regia del progetto Abrams e i suoi hanno ricominciato da capo lo sviluppo, e stando alle nuove dichiarazioni di Terrio la produzione è stata a dir poco frenetica: durante una recente intervista con Business Insider, Chris Terrio ha discusso del suo tempo lavorativo per Star Wars: The Rise of Skywalker, dichiarando:

"Non ho mai riscritto un film tanto quanto ho fatto con questo. È stato come una marea. C'è una nuova sceneggiatura ogni mattina. Ma abbiamo continuiamo ad andare avanti e ad andare avanti, con la paura che non sarebbe stato abbastanza buono. Con queste produzioni sei sempre nel 'non è mai abbastanza buono'".

Chris Terrio, dopo l'Oscar con Argo di Ben Affleck, non è stato estraneo alle produzioni problematiche: dopo aver firmato la sceneggiatura di Batman v Superman: Dawn of Justice, ha lavorato anche a Justice League e al suo sequel, la cui lavorazione è diventata famosissima nell'ambiente per essere andata nella direzione opposta rispetto a quella prevista inizialmente.

