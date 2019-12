Chris Terrio non conferma il ritorno di Wedge Antilles in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker

Il fattore amarcord sarà un aspetto importantissimo in questo Star Wars: L'Ascesa di Skywalker (lo è stato, in effetti, anche negli altri due film di quest'ultima trilogia). Il ritorno dell'Imperatore, però, potrebbe non essere l'unica sorpresa indirizzata ai fan più nostalgici del franchise.

Si era fatto un gran parlare ultimamente, ad esempio, di un ritorno di Wedge Antilles in Star Wars: L'Ascesa di Skywalker. Le speculazioni prendevano piede da una sequenza descritta in Star Wars: Resistance Reborn, libro sulla cui copertina appariva in bella mostra proprio il nostro caro pilota.

Certo, il rapporto tra Denis Lawson e la saga non lasciava esattamente ben sperare: l'attore aveva già rifiutato un suo possibile ritorno in Star Wars: Il Risveglio della Forza, e non sembravano esserci motivi validi per cui dovesse aver cambiato idea nel corso degli ultimi anni.

Le parole di Chris Terrio al riguardo, però, non sembrano chiudere le porte alla possibilità: "Non posso rispondere a questa domanda. Riguardo a ciò preferirei rispondervi direttamente dopo l'uscita del film" ha spiegato lo sceneggiatore, lasciando intendere che qualcosa da non far trapelare, effettivamente, ci sia.

Parlando del passato del franchise, intanto, il poster di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker per l'Australia ha omaggiato tutti i film della Skywalker saga.