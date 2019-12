Chris Terrio sulla maschera di Kylo Ren: 'Stavamo semplicemente continuando una metafora'

Lo sceneggiatore di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, Chris Terrio, che ha scritto il copione del film assieme al regista, J.J. Abrams, avrebbe spiegato il significato dietro il ritorno della maschera di Kylo Ren e della sua restaurazione.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker continua a far discutere critica e audience, nonostante i sempre più importanti incassi al botteghino.

Lo sceneggiatore del film, Chris Terrio, ci tiene però a far sapere che, contrariamente a quanto si dica in giro "Episodio IX è un dialogo con Episodio VIII. Non è una meta-storia o una rivalità tra Rian e J.J.. Piuttosto si tratta di prendere delle idee dell'VIII episodio e complicarle, svilupparle, e di avere alcune nuove sorprese".

E a proposito di dialogo tra film, la spiegazione dietro il ritorno della maschera di Kylo Ren, ridotta in pezzi nella pellicola diretta da Rian Johnson, secondo Terrio starebbe tutta nel voler continuare una metafora introdotta ne Il Risveglio della Forza (la frammentazione esterna rappresenta quella interiore): "Kylo dice 'Uccidi il passato', ma ricordatevi che è il cattivo a dirlo. 'Uccidi il passato' non è la voce del film. È qualcosa che direbbero dei dittatori. Credo che sebbene Kylo Ren dica sempre 'Uccidi il passato', quello sia il suo punto cieco. Lui non vuole affrontare il passato. Non vuole affrontare ciò che ha fatto. Non vuole tradire l'eredità della sua stirpe passando al Lato Oscuro. Credo che Rian probabilmente avrebbe da ridire sul fatto che 'Uccidi il passato' sia la voce del regista. Non credo che sia quello il modo in cui scrivi i personaggi, o scrivi i personaggi in una meta-conversazione con un altro film".

Voi che ne pensate? Fateci sapere nei commenti.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker è attualmente al cinema.