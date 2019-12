Chris Terrio conferma: esistono altre scene con Carrie Fisher non ancora utilizzate

Dopo la scomparsa di Carrie Fisher ne 2016, che le scene utilizzate per gli Episodi VII e IX derivassero dalla precedente pellicola era cosa nota a tutti, ma sembra che, nonostante l'adattamento dei film alle scene filmate disponibili, non tutte siano state utilizzate. A confermarlo Chris Terrio, sceneggiatore di Star Wars: L'ascesa di Skywalker.

Autore anche dei copioni di Batman V Superman: Dawn of Justice e Justice League, Terrio ha dichiarato al magazine The Wrap che moltissime sono le scene ancora inedite con protagonista Leila Organa:

"È stato proprio l'inizio del processo, seduto con i filmati quotidiani di Carrie, a capire cosa poteva essere usato e cosa no: dove e quando inserire questa scena, come ri-contestualizzare quel filmato per farlo funzionare nella nuova storia. C'è parecchio materiale lì. Potrebbe essere su scene cancellate o qualcosa del genere, ma ci sono cose che non sono riuscito ad utilizzare: una o due scene mi erano piaciute davvero, ma non sapevamo come inserirle per mantenere un fluidità narrativa, capisco perfettamente le ragioni per cui sono state tagliate. Ci sono certamente altri scorci di Carrie che non ce l'hanno fatta."

Precedentemente Abrams aveva raccontato di quanto fosse stato doloroso montare le scene con Carrie e riconfermato il ruolo fondamentale della principessa in Star Wars: L'ascesa di Skywalker: "Il personaggio di Leila è il cuore della storia. Ci siamo resi conto che non avremmo potuto raccontarla senza di lei."... Chissà che le scene ancora inedite non verranno inserite in uno speciale prossimo cofanetto?

Leggendo le parole dei due tecnici non possiamo non compiangere ancora una volta l'attrice, il cui terzo anniversario dalla scomparsa cadrà il 27 dicembre, e che è stata più volte omaggiata da numerosi attori.