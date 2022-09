Chris Rock: 'Will Smith mi ha colpito per la barzelletta più bella che abbia mai detto'

Chris Rock e Dave Chappelle hanno recentemente dato il via al loro tour comico a Liverpool, in Inghilterra, alla M&S Bank Arena. I due comici, come era prevedibile, sono tornati a scherzare sull'incidente degli Oscar 2022 che tutti conosciamo, ovvero sullo schiaffo di Will Smith a Rock.

Facendo riferimento alla sua battuta indirizzata a Jada Pinkett Smith, che come sappiamo ha poi fatto infuriare Will Smith scatenando il tutto, Rock ha scherzato: "Quella mer*a mi ha ferito? Puoi dirlo forte", ha detto. "Il figlio di pu**ana mi ha colpito per una battuta di mer*a, forse la barzelletta più bella che abbia mai raccontato."

Sempre durante lo spettacolo di Liverpool, anche Chappelle ha detto la sua: "Will ha fatto finta di essere una persona perfetta per 30 anni, ma si è strappato la maschera e ha mostrato a tutti di essere una brutta persona come il resto di noi. Qualunque siano le conseguenze... spero che non si rimetti la maschera e lasci respirare il suo vero volto. Mi rivedo in entrambi gli uomini”.

Sebbene Chris Rock, che ha rifiutato di presentare gli Oscar 2023, non abbia mai rilasciato un'intervista ufficiale sull'accaduto, è tornato più volte nel corso di questi mesi a scherzare sullo schiaffo di Will Smith. E questa volta non è stato da meno.