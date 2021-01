Chris Rock sembra uscito da Seven di Fincher nella nuova foto di Spiral: L'eredità di Saw!

In esclusiva per Empire Lionsgate ha rilasciato una nuova immagine di Spiral: L'eredità di Saw, reboot del celebre franchise cinematografico horror che vedrà Chris Rock nei panni del protagonista.

Il nuovo capitolo del franchise creato da James Wan vede Chris Rock, appena uscito dal sorprendente ruolo drammatico di Fargo 4 - in un altro ruolo molto impegnato, quello del detective Zeke Banks, sulle tracce di un sadico serial killer. Se la scena rappresentata nella foto che trovate in calce vi sembra uscita più da un thriller di David Fincher che da uno dei numerosi episodi della saga di Saw, non sbagliate: parlando con il magazine, infatti, il regista Darren Lynn Bousman ha citato proprio Seven come sua fonte di ispirazione principale.

"Chris è arrivato con questa idea di thriller", ha detto. “Ha lanciato questa idea molto elaborata e densa. Volevamo che fosse molto più simile a Seven che ad un film del franchise, pur mantenendo molti legami con il mito di Saw. Ero molto giovane all'epoca dei primi film della saga. Allora il sangue e la violenza erano il trucco, credo. Noi abbiamo preso il gore e l'efferatezza e non ne abbiamo fatto solo un espediente, ne abbiamo fatto il motore della storia. Questo film è più focalizzato a costruire la tensione e la paura."

Ricordiamo che il cast del film include anche Samuel L. Jackson: per altri approfondimenti, recuperate il trailer di Spiral: L'eredità di Saw.