Chris Rock torna sullo schiaffo di Will Smith: 'Ne parlerò quando mi pagheranno'

Per Chris Rock la storia dello schiaffo di Will Smith sarà un tormentone che non darà pace per un bel po' di tempo ancora: non c'è praticamente data del suo tour in cui il comico presente alla Notte degli Oscar non senta tirare in ballo lo scandalo che ha coinvolto il protagonista di King Richard, proprio come accaduto qualche ora fa.

Qualche giorno dopo la decisione dell'Academy di bandire Will Smith dagli Oscar per ben 10 anni, dunque, durante l'ultima data del suo tour Chris Rock si è visto costretto a riaprire ancora una volta l'argomento, affrontando comunque la questione con l'ironia che ha contraddistinto le sue dichiarazioni sin dalla cerimonia tenutasi al Dolby Theatre.

"Va tutto bene, ho uno show tutto mio e non ne parlerò finché non verrò pagato" sono state le parole con cui Rock ha archiviato ancora una volta la vicenda. "La vita è bella e io ho di nuovo il mio udito" ha poi aggiunto il comico, che qualche giorno fa aveva comunque ribadito di star ancora metabolizzando l'accaduto, promettendo di affrontare l'argomento in maniera più approfondita tra un po' di tempo.

Vedremo a che punto, dunque, Chris Rock vorrà dire qualcosa in più sulla questione: qualche giorno fa, intanto, anche Ricky Gervais ha preso le difese del suo collega, condannando ancora una volta il gesto di Will Smith.