Chris Rock torna sullo schiaffo di Will Smith: 'Ho recuperato quasi completamente l'udito'

Chris Rock si sarà ormai rassegnato: ovunque vada, il comico non può esimersi dall'affrontare il discorso relativo a quanto accaduto durante la scorsa Notte degli Oscar, parlando per l'ennesima volta di quello schiaffo assestatogli da Will Smith e destinato a rimanere negli annali della cerimonia di premiazione.

Mentre l'Academy fissa la data per la 95esima edizione degli Oscar, dunque, Rock non si sottrae all'inevitabile neanche davanti al pubblico della Royal Albert Hall di Londra, archiviando ancora una volta l'accaduto con ironia davanti al pubblico britannico durante la scorsa data del suo spettacolo di stand-up comedy.

"Sto bene, nel caso in cui qualcuno se lo stesse chiedendo. Ho riacquistato quasi completamente l'udito. Ma non vi aspettate che mi metta a parlare di queste stro**ate. Ad un certo punto ne parlerò... Su Netflix. I vostri biglietti sono costosi, ma non abbastanza costosi" sono state le parole del comico, che sembra ormai aver scelto questa linea per affrontare (almeno in pubblico) le inevitabili polemiche derivate dallo sconsiderato gesto di Smith durante la cerimonia di consegna degli Academy Awards.

Vedremo se, ad un certo punto, Rock vorrà effettivamente aggiungere altro sulla vicenda: Will Smith a parte, intanto, gli Oscar sono al centro di un nuovo scandalo relativo alle votazioni effettuate dagli utenti di Twitter.