Chris Rock, la star ricorda:'Fui scelto per Superman Lives di Tim Burton che non si fece'

Il mondo del cinema è costellato di progetti che, per un motivo o per un altro, non riescono a vedere la luce. Di alcuni non si sa nulla mentre di altri si conoscono i titoli e addirittura anche il cast dei protagonisti. Uno di questi è Superman Lives, progetto DC mai concretizzato sull'Uomo d'Acciaio, con la regia di Tim Burton.

Superman Lives doveva essere prodotto alla fine degli anni '90, con Nicolas Cage nel ruolo di Clark Kent/Superman, Christopher Walken nei panni di Brainiac e attrici del calibro di Courteney Cox e Sandra Bullock per interpretare Lois Lane. Tre anni fa venne mostrato un video con Nicolas Cage nel costume di Superman, in riferimento proprio al progetto di Burton.



Chris Rock era stato scelto per il ruolo di Jimmy Olsen, l'amico di Clark Kent. A distanza di due decenni dal periodo in cui si parlò del progetto, Rock ha ricordato quanto sia stato vicino a far parte di un film di supereroi.

"Ero stato scritturato per Superman vent'anni fa, quando Nic Cage avrebbe interpretato Superman. Fui scelto: avevo la prova costume. Vidi i set in miniatura e stavo andando con Tim [Burton] e l'intera cosa è andata in pezzi. C'è una parte di me che dice 'Dov'è finito il mio film di supereroi?'. Ero così vicino".

Superman Lives non è l'unico progetto DC destinato all'oblio; in passato ci fu anche Justice League Mortal, che doveva essere diretto da Chris Miller e interpretato da Armie Hammer nel ruolo di Batman, Megan Gale nei panni di Wonder Woman, D.J. Cotrona nel ruolo di Superman, Adam Brody nel ruolo di Flash, Santiago Cabrera nei panni di Aquaman e Common nelle vesti di Lanterna Verde.

Se volete saperne di più ecco il nostro approfondimento su Superman Lives, il progetto mai realizzato diventato leggenda.