Chris Rock scherza ancora sullo schiaffo di Will Smith: 'Non sono una vittima'

È una polemica che ci trascineremo dietro ancora per molto, quella relativa a quanto accaduto durante la scorsa Notte degli Oscar tra Will Smith e Chris Rock: l'eco dello schiaffo assestato dall'attore al comico riecheggia ancora in tutto il mondo, con il presentatore degli Academy Award che continua a tentare di stemperare gli animi.

Mentre Will Smith chiede scusa per lo schiaffo a Chris Rock, rivelando anche che il comico non si sentirebbe ancora pronto a parlargli, proprio l'host della Notte degli Oscar continua infatti a scherzare sull'accaduto durante i suoi spettacoli.

"Tutti vogliono essere la ca**o di vittima. Se tutti sostengono di essere vittime, alla fine nessuno più ascolterà le vere vittime. Persino io, quando sono stato schiaffeggiato da Suge Smith [il riferimento è a Suge Knight, CEO di Death Row Record, noto per i suoi comportamenti violenti]... Il giorno dopo sono andato a lavorare, ho dei bambini" ha chiosato il comico, aggiungendo poi: "Chi dice che le parole fanno male è mai stato preso a pugni in faccia?".

Insomma, Rock sembra aver deciso di proseguire sulla strada che meglio gli riesce battere, vale a dire quella della battuta e della comicità: probabilmente la scelta migliore per non acuire ulteriormente la tensione! Tornando sul lato opposto del fronte, intanto, qui trovate un nostro approfondimento sulle conseguenze dello schiaffo sulla carriera di Will Smith.