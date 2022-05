Chris Rock scherza dopo l'aggressione di Dave Chappelle: 'Era Will Smith quello?'

Durante l'evento Netflix is Joke, Dave Chapelle è stato vittima di un'aggressione e questo ha servito a Chris Rock l'assist per una battuta perfetta sullo schiaffo ricevuto da Will Smith nel corso della Notte degli Oscar 2022.

Il comico infatti, dopo aver assistito al placcaggio subito dal suo collega, intervenuto sul palco dell'Hollywood Bowl ha detto: "Era quello Will Smith?", suscitando naturalmente l'ilarità di tutti i presenti.

Chris Rock ha rotto il silenzio sullo schiaffo ricevuto dall'attore alla fine di marzo, ammettendo nel corso di una delle sue ultime esibizioni di Boston di volerne ulteriormente parlare se non in un prossimo show e, precisando di non voler dare adito ad ulteriori discussioni sulla questione.

"Non ho molto da dire su quello che è successo, e per adesso ho ancora un intero spettacolo che ho scritto prima dell'ultimo turbolento fine settimana, quindi oggi parleremo di quello. Sto ancora cercando di elaborare il tutto, ma posso dire che ad un certo punto parlerò sicuramente di quella merda che mi è capitata. E lo farò in modo serio, ma anche divertente".

Insomma, la turbolenta vicenda di Dave Chapelle gli ha permesso di tener fede a questo suo intento, ritornando sull'accaduto solo per sdrammatizzare. Per quanto riguarda l'aggressore, i numerosi video in circolazione su Twitter confermano che l'uomo ha riportato varie ferite e contusioni e anche la rottura del braccio destro.