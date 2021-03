Chris Rock, Samuel L. Jackson e un serial killer nel trailer di Spiral: L'eredità di Saw

Come promesso da Samuel L. Jackson nelle scorse ore, Lionsgate ha appena pubblicato il nuovo trailer ufficiale di Spiral: L'eredità di Saw, nuovo capitolo della celebre saga horror di successo creata dal cineasta James Wan.

Si tratta del nono capitolo del francese, questa volta riletto attraverso una storia originale ideata da Chris Rock: il film, come anticipato dal trailer disponibile all'interno dell'articolo, si distaccherà notevolmente dai precedenti episodi, abbandonando i territori dell'horror per rifarsi maggiormente ad atmosfere da thriller investigativo.

Max Minghella, Marisol Nichols e Zoie Palmer sono i co-protagonisti del film, con la regia affidata a Darren Lynn Bousman, veterano della saga già dietro a Saw II del 2005, Saw III e Saw IV. La sceneggiatura è stata scritta da Josh Stolberg e Peter Goldfinger e segue l'arrivo in città di una mente sadica, che scatena sui criminali una forma contorta di giustizia. Il detective Ezekiel "Zeke" Banks (Rock), insieme al suo collega alle prime armi (Minghella), dovrà occuparsi dell'indagine macabra che inizia dopo questo sconcertanti omicidi seriali, che ricordano il passato raccapricciante della città.

Previsto inizialmente per il 23 ottobre 2020, il film venne anticipato al 15 maggio 2020 per sfruttare la stagione cinematografica estiva ma come tanti altri titoli è stato investito dall'arrivo della pandemia. Nei mesi scorsi la Lionsgate ha affidato a Spiral lo slot del 21 maggio 2021, originariamente previsto per il rinviato John Wick 4, ma adesso che negli Stati Uniti i cinema stanno ricominciando ad aprire Lionsgate ha anticipato l'uscita di Spiral, il cui lancio oltreoceano è previsto per il 14 maggio.