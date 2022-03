Chris Rock rompe il silenzio su Will Smith, standing ovation durante il suo nuovo show

Chris Rock ha rotto il suo silenzio sull'incidente tanto chiacchierato verificatosi la scorsa domenica durante la cerimonia dei 94esimi Academy Awards, quando Will Smith lo ha colpito con uno schiaffo in mondovisione per via di una battuta su Jada Pinkett Smith.

Come riportato da Variety, infatti, Chris Rock ha presentato il primo show comico dopo lo 'schiaffo-gate' in un evento organizzato a Boston e avuto luogo durante la notte italiana del 31 marzo (lo spettacolo fa parte del nuovo tour di Chris Rock, organizzato ovviamente prima degli Oscar 2022 e le cui vendite nelle scorse ore sono schizzate alle stelle). Nel report di Variety, presente all'evento, Chris Rock ha discusso dello schiaffo di Will Smith proprio all'inizio dello spettacolo, dove è stato accolto dai suoi fan con una standing ovation. L'attore ha spiegato che sta ancora cercando di elaborare lo shock, ma che ne discuterà ulteriormente e più approfonditamente in futuro.

“Non ho molto da dire su quello che è successo, e per adesso ho ancora un intero spettacolo che ho scritto prima dell'ultimo turbolento fine settimana, quindi oggi continueremo con quello. Sto ancora cercando di elaborare il tutto, ma posso dire che ad un certo punto parlerò sicuramente della merda che è capitata. E lo farò in modo serio, ma anche divertente".

Nel frattempo sono emersi nuovi dettagli sulla vicenda: a quanto pare infatti dopo lo schiaffo gli organizzatori dell'Academy hanno chiesto a Will Smith di andarsene, ma la star ha rifiutato e ora rischia grosso, dall'espulsione alla revoca dell'Oscar. Le indagini sono in corso e il verdetto arriverà intorno al 15 aprile, durante la prossima riunione del consiglio dell'Academy.