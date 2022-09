Chris Rock punge Will Smith: 'Fanc*lo quel tuo video da ostaggio'

La polemica Chris Rock/Will Smith ce la trascineremo probabilmente fino alla prossima Notte degli Oscar: il tempo trascorso dall'ultima cerimonia di premiazione degli Academy Award non sembra esser riuscito a placare gli animi, almeno considerando quanto il comico e presentatore sembri ancora piuttosto scosso dalla vicenda.

Dopo gli ultimi commenti sullo schiaffo ricevuto da Will Smith, infatti, Rock è tornato ad affrontare l'argomento durante una delle ultime date del tour che il comico sta portando avanti in Europa in compagnia del collega Dave Chappelle: l'oggetto, stavolta, è stato nello specifico il video di scuse pubblicato da Will Smith alcune settimane fa.

Nel caso in cui qualcuno si stesse chiedendo se quel video fosse bastato a placare gli animi una volta per tutte, dunque, le parole di Rock al riguardo sembrano fugare ogni dubbio: "Fanc*lo quel tuo video da ostaggio" è stata la sentenza con cui, dal palco su cui si stava esibendo, Chris Rock ha rispedito al mittente le scuse più o meno sincere della star di King Richard.

Il tentativo di Smith, insomma, sembrerebbe esser stato un bel buco nell'acqua: chissà che il suo destinatario non possa cambiare idea nei giorni a venire! Recentemente, intanto, Zoe Kravitz è stata presa di mira sui social per aver commentato duramente il comportamento di Will Smith alla scorsa Notte degli Oscar.