Chris Rock pronto ad esibirsi live su Netflix: ''Dirò un mucchio di cavolate!''

Dopo aver rifiutato l'offerta di presentare gli Oscar del 2023, Chris Rock sarà il protagonista di un evento unico al mondo. In diretta streaming globale, infatti, il prossimo anno l'attore e comico statunitense si esibirà per Netflix.

La tecnologia live stream potrebbe diventare il futuro per la fruizione di contenuti on-demand e Netflix pare essere intenzionata a sperimentarla già a partire dal prossimo anno. Uno dei test che presumibilmente faranno da apripista per questa nuova funzione sarà lo spettacolo del comico Chris Rock, oramai noto per aver ricevuto un sonoro ceffone dall'ex amico Will Smith durante la disastrosa cerimonia degli Oscar 2022.

Dopo l'episodio molte sono state le offerte di lavoro, più che appetibili, rivolte a Rock. Oltre alla già citata conduzione bis degli Oscar, il comico ha rifiutato anche una 'montagna di soldi' per condurre i Golden Globes, sempre del prossimo anno. L'unico progetto che sembra interessargli al momento, pare essere quello messo in campo da Netflix.

Durante uno spettacolo a Londra del suo Ego Death tour ha promesso che avrebbe parlato di più della sua esperienza agli Oscar e che lo avrebbe fatto proprio su Netflix: "La gente vuole che io dica un mucchio di stronzate, ma non ne parlerò adesso, prima o poi lo farò su Netflix".

Questo sarà il secondo speciale di Chris Rock per la piattaforma dopo Tamborine del 2018 ed il festival Netflix is a Joke con Dave Chappelle. "Siamo entusiasti che tutto il mondo possa assistere a un evento comico di Chris Rock dal vivo ed entrare a far parte della storia di Netflix. Sarà un momento indimenticabile e siamo onorati che Chris porti avanti questa sfida", ha dichiarato Robbie Praw, vicepresidente di Netflix per i formati stand-up e comedy.