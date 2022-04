Chris Rock non vuole insulti a Will Smith durante il suo spettacolo: 'No, no, no, no'

Passata la Notte degli Oscar, la vita riprende il suo solito corso: un episodio come quello accaduto durante la cerimonia di consegna degli Academy Award non può però non lasciare strascichi nelle giornate dei diretti interessati, specialmente quando, come Chris Rock, si ha a che fare con dei fan che ancora non smettono di pensarci.

Già durante il suo primo spettacolo post-Oscar Chris Rock aveva commentato l'accaduto: "Non ho molto da dire su quello che è successo, e per adesso ho ancora un intero spettacolo che ho scritto prima dell'ultimo turbolento fine settimana, quindi oggi continueremo con quello. Sto ancora cercando di elaborare il tutto, ma posso dire che ad un certo punto parlerò sicuramente della merda che è capitata. E lo farò in modo serio, ma anche divertente" erano state le parole del comico sullo schiaffo assestatogli da Will Smith.

Durante la seconda data del suo tour, però, qualcuno dal pubblico ha cominciato a inveire contro la star di King Richard: "Fanc**o Will Smith" è stato il grido alzatosi all'improvviso dalla platea, con Rock che ha però immediatamente messo a tacere qualche fan un po' su di giri con un perentorio: "No, no, no, no, no".

Di questi Oscar 2022 si parlerà inevitabilmente ancora per un bel po', e non è ancora chiaro quali saranno le eventuali sanzioni a cui dovrà andare incontro Will Smith: esasperare ulteriormente i toni non farebbe altro che danni, e Chris Rock, da professionista navigato, sembra esserne pienamente consapevole. Vediamo, intanto, cosa ci svela il linguaggio del corpo di Jada Pinkett-Smith durante la Notte degli Oscar.