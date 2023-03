Chris Rock ironizza su Will Smith: 'Ho visto Emancipation solo per vederlo frustato'

A quasi un anno dallo slap gate degli Oscar 2023, sembra che Chris Rock abbia preso la cosa con filosofia. Addirittura l'evento è diventato materiale per il suo nuovo speciale che arriverà a breve su Netflix. All'interno dello spettacolo il comico ha citato anche il nuovo film di Will Smith.

Secondo quanto anticipato dal New York Post, all'interno dello spettacolo Rock avrebbe ironizzato molto sull'ultimo film realizzato da Smith diretto da Antoine Fuqua incentrato sulla schiavitù negli Stati Uniti. "Ho tifato per Will Smith per tutta la vita. L'altro giorno, ho guardato 'Emancipation' solo per vederlo mentre veniva frustato" ha detto Rock con il suo solito umorismo tagliente. Mentre è circolato un video dove Will Smith ironizza sullo schiaffo, il comico fin da subito non ha voluto sporgere denuncia aspettando solo le scuse che, ovviamente, sono arrivate poco dopo.

Nonostante l'interpretazione di Will Smith in Emancipation sia stata largamente lodata, la pellicola non ha ottenuto nessuna candidatura o riconoscimento. Le azioni compiute dall'attore nel corso della notte degli Oscar del 2022 hanno avuto delle conseguenze intaccando non solo la carriera dell'attore ma anche tutta la squadra che ha lavorato alla pellicola e, sfortunatamente, non ha avuto la possibilità di veder riconosciuto il proprio lavoro ad alti livelli.

Proprio per questo motivo Will Smith ha raccontato delle violenze che sua madre subiva da suo padre confessando di non aver intenzione di far prendere alla sua vita quella piega così drammatica. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!