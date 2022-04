Chris Rock, il fratello sulle scuse di Will Smith: 'Non le accetto, non sono sincere'

Continua a tenere banco la polemica nata dopo l'aggressione di Will Smith a Chris Rock durante la scorsa Notte degli Oscar: numerose sono ancora le personalità del mondo dello spettacolo pronte a commentare l'accaduto, tra cui anche il fratello di Rock, Kenny, che non sembra disposto ad accettare le scuse della star di King Richard.

Mentre nuove accuse a Will Smith arrivano da parte di un suo vecchio collega, infatti, il fratello del comico presente sul palco della Notte degli Oscar si dice prima di tutto convinto che Rock non avrebbe mai ironizzato su Jada Pinkett-Smith se avesse saputo dell'alopecia, passando poi a giudicare poco sincero il pentimento di Smith.

"La battuta era divertente. Non divertente da piegarsi in due, ma sono sicuro che se lui avesse saputo dell'alopecia... Se l'avesse saputo non avrebbe mai scherzato in quel modo. [...] Sarebbe stato diverso se [Smith] si fosse scusato subito, quando è salito sul palco piangendo e accettando il premio, ma lì per lì non l'ha fatto, e questo mi lascia pensare che ci sia dell'altro. Non accetto le scuse perché non credo siano sincere. Credo che la gente che lavora per lui gli abbia consigliato di dire quelle cose" sono state le parole di Kenny Rock.

Vedremo chi sarà il prossimo a voler aggiungere qualcosa a questa vicenda ancora ben lontana dal risolversi: in giro, intanto, si sta facendo un gran parlare del curioso commento di Michael Bay sullo schiaffo di Will Smith.