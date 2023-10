Chris Rock dirigerà un biopic su Martin Luther King! A produrre Steven Spielberg

Il Novecento è stato costellato di illustri personalità in grado di cambiare, nel bene o nel male, la società ed il mondo intero. In un contesto fatto di continue guerre, discriminazioni e diseguaglianze, l'eco della voce di chi ha espresso il malcontento popolare e denunciato ignobili ingiustizie si fa percepire sino ai giorni nostri.

Le battaglie per i diritti civili sono ancora all'ordine del giorno e anche se i passi in avanti compiuti sono innegabili, la strada da percorrere è ancora lunga. Il mondo ha bisogno di esempi e modelli da perseguire per essere indirizzato lungo la retta via del progressismo: come già hanno dimostrato le numerose pellicole sul razzismo, il cinema può configurarsi come uno degli strumenti culturali più potenti ed influenti a nostra disposizione.

È per questo che la Universal Pictures, celebre casa di produzione hollywoodiana, sta iniziando i lavori per un importantissimo progetto cinematografico, ovvero il biopic incentrato sulla vita di Martin Luther King, il celeberrimo pastore di Atlanta divenuto attivista sempre in prima linea a favore dei diritti degli afroamericani, lottando contro l'aberrante discriminazione razziale radicata negli Stati Uniti d'America.

Siamo allo stato finale delle trattative, ma possiamo annunciare che Chris Rock sarà il regista della nuova pellicola, la quale vedrà nella figura di produttore esecutivo una delle colonne portanti del cinema dei nostri tempi, vale a dire Steven Spielberg. Il film sarà prodotto da Amblin Partners, con Kristie Macosko Krieger ad affiancare Rock nel ruolo di produttrice.

La Universal ha acquistato i diritti della biografia King: A Life di Jonathan Eig, opera celebrata dalla critica e acclamata dal pubblico di ogni dove. Il libro, nominato per il National Book Award, è stato definito dal New York Times l'opera definitiva dedicata a King, grazie anche all'utilizzo di fonti precedentemente non prese in considerazione che includono informazioni dell'FBI di recente declassificate.

Il progetto è ancora in fase embrionale, pertanto non possediamo numerose notizie a riguardo. Di certo, il nuovo biopic ha tutte le carte in tavola per diventare un film-manifesto in grado di ripercorrere pagine oscure della storia degli USA e di ispirare, così facendo, le nuove generazioni.

Dopo questi aggiornamenti, siete già curiosi di come il famoso discorso di Martin Luther King verrà trasposto sul grande schermo? Fateci sapere nei commenti i vostri pareri riguardo l'annuncio della pellicola.